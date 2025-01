Quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro la vetrata della segreteria del deputato regionale siciliano del Movimento 5 Stelle, Angelo Cambiano. Il fatto è avvenuto in corso Serrovira a Licata, cittadina dell’Agrigentino della quale lo stesso Cambiano è stato sindaco dal 20 giugno del 2015 all’11 agosto del 2017. Sono al lavoro i poliziotti del commissariato cittadino, gli agenti della squadra mobile di Agrigento e la scientifica che hanno già sequestrato le quattro ogive.

Non si tratta della prima intimidazione subita dal 43enne deputato dell’Assemblea regionale siciliana: nel maggio del 2016, quando era ancora primo cittadino di Licata, è stata incendiata la sua casa di campagna. Cambiano aveva improntato tutta la sua sindacatura nella lotta contro l’abusivismo edilizio in particolare per le case che da decenni occupano la fascia entro i 150 metri del litorale licatese: mentre viveva sotto scorta per le minacce subite, ad agosto del 2017 è stato sfiduciato dal Consiglio comunale. Dopo la sua adesione al Movimento 5 stelle, alle elezioni regionali in Sicilia del 2022 è stato eletto all’Ars.

Diversi gli attestati di vicinanza e solidarietà a partire dal suo stesso Movimento. “Siamo tutti vicinissimi al collega Angelo e condanniamo senza mezzi termini questo vile ed esecrabile gesto contro un collega e amico che già troppe volte in passato è stato oggetto di pesanti azioni intimidatorie per la sua azione a tutela della legalità. Ad Angelo, di cui conosciamo il coraggio e la determinazione, esprimiamo tutta la nostra solidarietà, certi che continuerà a orientare la sua azione politica in direzione del bene comune, come ha sempre fatto”, hanno dichiarato i deputati M5s all’Assemblea regionale siciliana. “Se qualcuno pensa di intimidirlo dovrebbe già sapere che Angelo non ha mai fatto passi indietro davanti a simili episodi, anzi lo hanno sempre fortificato. Con lui siamo pronti in tanti a fare muro nei confronti di chi in maniera vile ne vuole fermare o rallentare l’operato”, ha aggiunto Giuseppe Antoci, parlamentare europeo del M5S e presidente della Commissione politica Dmed del Parlamento Ue.

“Condanniamo fermamente queste intimidazioni che non faranno mai breccia, anzi troveranno la ferma opposizione delle Istituzioni e l’indignazione della società civile”, ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. “Ancora una volta Angelo Cambiano è al centro di un episodio intimidatorio, questa volta contro la sede nella quale svolge la sua attività politica. Un atto grave sul quale è doveroso indagare a fondo“, ha dichiarato Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana. “Voglio mandare un grande abbraccio ad Angelo Cambiano e alla sua famiglia in questo momento certamente difficile. Di fronte a un atto barbaro come l’intimidazione subita dal deputato regionale, non ci sono colori politici o barriere che tengano. Dobbiamo unirci nel condannare chi fa ricorso alla violenza e alla prevaricazione, in politica come negli altri ambiti della società”, ha affermato l’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone.