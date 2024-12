Un storia di botte, schiaffi e morsi, un sequestro durato ventiquattr’ore, una violenza consumata tra Natale e Santo Stefano. A Napoli una ragazza di 22 anni è stata sequestrata dall’ex compagno, 23 anni, in una stanza di hotel il 25 dicembre e liberata il giorno dopo, dopo essere stata picchiata e costretta a trascorrere quelle ore nell’albergo. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, mentre alla vittima è stato consegnato il dispositivo Mobile Angel, uno smartwatch dotato di microfono e geolocalizzazione e direttamente collegato ai carabinieri, che possono così intervenire in caso di segnalazione o aggressione.

Tutto inizia a Natale, quando la giovane si trovava con alcuni amici. Dopo essere riuscita a far perdere le sue tracce e aver dormito a casa di un’amica nel centro storico di Napoli, ha accettato di incontrare l’ex, che con la sua auto l’ha portata in una zona belvedere nel parco del Vesuvio. Quando il telefono della ragazza ha ricevuto una notifica, il giovane ha afferrato lo smartphone e lo ha distrutto, per poi picchiare con pugni, schiaffi e morsi la 22enne. Durante l’aggressione il 23enne ha ripreso la scena con il proprio cellulare. La ragazza è stata poi trascinata in auto e portata in un albergo a Qualiano, in provincia di Napoli, dove è stata costretta a trascorrere la notte con il ragazzo.

La mattina seguente la 22enne è riuscita a convincere l’uomo a lasciarla andare, promettendo che avrebbe raccontato di essere stata picchiata da alcune ragazze per questioni di gelosia. Alla madre e ai nonni la giovane ha però raccontato come erano andate le cose. Dopo essere stata curata in ospedale per una frattura dell’osso nasale, contusioni, ematomi ed escoriazioni varie, ha denunciato il tutto ai Carabinieri della stazione di Capodimonte. I militari hanno trovato l’auto del 23enne in via Cesare Rosaroll e, il giorno seguente, il 23enne è stato rintracciato in un bnb di Agnano dove si era nascosto usando un documento di identità di un suo amico.