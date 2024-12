Il giudice sportivo ha inflitto 20mila euro di multa alla Fiorentina per i cori razzisti contro il calciatore serbo Dusan Vlahovic intonati dai tifosi viola durante il match contro la Juventus all’Allianz Stadium dello scorso 29 dicembre.

La Fiorentina, si legge nelle motivazioni, è stata punita perché i suoi sostenitori hanno intonato “un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria” che “hanno costretto l’arbitro a sospendere la gara per circa due minuti”. Come da protocollo, ricorda il giudice, “è stato effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione”. I sostenitori del coro razzista, si legge ancora nelle motivazioni, secondo i collaboratori della Procura federale erano circa il 30% dei tifosi presenti nel settore (955). Dopo l’intervento del capitano della Fiorentina non si sono più verificati cori, ma, conclude il giudice, “i responsabili dell’Ordine pubblico non sono stati in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quale settore del tifo dello stadio di appartenenza fosse coinvolto”.

A causa del tifo violento e dei cori razzisti, riporta l’Adnkronos, il dipartimento per la pubblica sicurezza ha vietato le trasferte ai tifosi di Cremonese, Brescia, Salernitana e Fiorentina. In particolare durante Frosinone-Salernitana della Serie B, è stata lanciata una bomba carta da un tifoso ospite contro 7 operatori sanitari che sono stati accompagnati in ospedale. Domenica scorsa poi, durante Cremonese-Brescia, sempre di serie B, mentre defluivano circa 250 tifosi bresciani hanno tentato di oltrepassare il cordone delle forze dell’ordine, lanciando oggetti contro i reparti mobili schierati per entrare in contatto con la tifoseria locale mentre contestualmente in un bar dell’impianto sportivo circa 150 tifosi della Cremonese hanno tentato di raggiungere la tifoseria avversaria. Infine il provvedimento è stato preso nei confronti dei tifosi della Fiorentina proprio per quanto accaduto nel match contro la Juventus quando i tifosi hanno urlato “zingaro” all’attaccante bianconero Vlahovic.

Circa una settimana prima, si era verificato un altro episodio simile che ha visto protagonista il portiere del Milan Mike Maignan. Nel corso della gara contro il Verona, il calciatore francese ha denunciato all’arbitro cori e insulti a sfondo razziale da parte dei tifosi di casa. Ne è seguito un richiamo da parte dello speaker del Bentegodi, che ha minacciato la sospensione della partita nel caso in cui i cori fossero continuati.