Frase tanto banale, quanto veritiera: “Che domenica bestiale” è stata per il calcio italiano. La sera, ovviamente, ha catalizzato tutto: l’esonero di Fonseca, temuto ma in fondo non del tutto aspettato in casa Milan, ha solo in parte oscurato quanto successo in Serie B, dove almeno una panchina salta o è in procinto di saltare. E non che prima le cose fossero state serene: si contano già dieci esoneri dall’inizio del campionato a oggi, soprattutto in piazze importanti. La Cremonese ha mandato via e poi richiamato Stroppa (con un interregno di Corini); il Frosinone ha esonerato Vivarini con cui avrebbe voluto costruire un progetto pluriennale; la Sampdoria prima ha cacciato Pirlo, poi Sottil (ora c’è Semplici); la Salernitana, dopo un’estate complicatissima che ha riguardato proprio Sottil, ha deciso di esonerare Martusciello per dare spazio a Colantuono, già sotto contratto ma con un ruolo di responsabile del settore giovanile.

Salerno nel pallone

E proprio Colantuono, ieri, ha detto “basta”. Similitudini e differenze da Fonseca: anche per lui di fatto si era deciso da giorni che quella di ieri sarebbe stata la sua ultima partita. Ma a deciderlo è stato l’allenatore stesso, che ha comunicato le dimissioni temporaneamente respinte per trovare un sostituto. Dopo la sconfitta contro il Catanzaro la strada è stata tracciata: Colantuono ha ribadito l’intenzione di andarsene e di risolvere il suo contratto, e la società sta anche valutando di sollevare dall’incarico il ds Petrachi, a cui sono stati chiesti veri e propri miracoli. Da quando è arrivato, l’ex dirigente di Torino e Roma ha dovuto fare un mercato di cessioni (quasi 40 milioni incassati), riduzione degli stipendi e soprattutto mancati fondi per il mercato, con il passaggio saltato della proprietà. Ma non è bastato. Ora si valutano i nomi, sia per la panchina, sia per la scrivania. Per il primo caso, un candidato forte potrebbe essere Breda: le valutazioni proseguiranno in giornata.

Palermo, che succede?

Nonostante i risultati altalenanti, la sua panchina non è mai stata in discussione. Fino a ieri, quando il Cittadella è riuscito a imporsi all’ultimo minuto per 2-1 sui rosanero. La panchina di Dionisi ora trema e in maniera molto importante. La squadra è all’undicesimo posto con soli 24 punti in 20 partite: davvero troppo pochi per chi aveva ambizioni di Serie A. I dirigenti non vogliono sbagliare mossa, ma sembrano meno convinti di trattenere l’allenatore. Peraltro, l’ambiente è particolarmente surriscaldato: al rientro in Sicilia della squadra dopo la trasferta, un gruppo di ultras ha lanciato pietre e fumogeni contro il pullman della squadra.

Sampdoria e Cesena: la situazione

I risultati di ieri portano riflessioni anche su altri due club: la Sampdoria, di nuovo, e il Cesena. In casa blucerchiata, Semplici non è riuscito ancora a dare la svolta: sono arrivati 3 punti in 4 partite, figli però di 3 pareggi. Contro il Pisa, in grande forma, la sconfitta era preventivabile (partita terminata 1-0 per i toscani) e il gioco è sembrato esserci. Ma il ruolino di marcia deve cambiare, o il rischio di un ennesimo esonero sarà di nuovo all’orizzonte. Rischio per ora non calcolato per Mignani in Romagna. O meglio, non del tutto. Il 2-0 subìto contro la Carrarese è un duro colpo da digerire, soprattutto vista la partita piuttosto deludente della squadra. Al momento, la dirigenza preferisce non valutare alternative. Ma il posto non è garantito.