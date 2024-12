Quattro persone, tra cui un carabiniere e un avvocato, sono state fermate e messe agli arresti domiciliari dai carabinieri in seguito a un’ordinanza emessa dal gip di Taranto, Alessandra Romano, su richiesta del pm Marzia Castiglia. Le accuse, mosse a vario titolo, comprendono circonvenzione di incapace nei confronti di un anziano, violenza privata, infedele patrocinio e autoriciclaggio. Al centro dell’inchiesta c’è Antonio Spinelli, carabiniere in servizio alla stazione di Martina Franca, accusato di aver approfittato delle condizioni fisiche e psichiche di un anziano ultraottantenne, che viveva da solo in una zona rurale ed è morto durante le indagini.

Spinelli avrebbe convinto l’uomo a trasferire sul proprio conto corrente, cointestato alla moglie, una somma di 184mila euro. Il denaro, destinato al sostentamento e alla cura dell’anziano, sarebbe stato utilizzato per scopi personali della coppia, tra cui l’estinzione di un mutuo, il pagamento di finanziamenti e l’acquisto di beni mobili e immobili. Una parte dei fondi sarebbe stata trasferita su conti intestati alla moglie del carabiniere. Il piano, secondo gli inquirenti, sarebbe stato orchestrato con la complicità dell’avvocato Fernando Rinaldi. Quest’ultimo, in passato legale dell’anziano in una controversia civile, era successivamente entrato in conflitto con la vittima per motivi professionali. Nel presunto raggiro sarebbe coinvolta anche una quarta persona, legata sia alla vittima che agli altri indagati, accusata di aver depistato le indagini.

L’inchiesta su Spinelli ha fatto emergere l’uso improprio dell’auto di servizio per scopi personali, ma anche un ulteriore episodio di truffa da parte dello stesso carabiniere e della moglie in danno di un’altra coppia di anziani. I due indagati, approfittando di nuovo della condizione di fragilità e vulnerabilità delle vittime, ne avrebbero carpito la fiducia e, dopo aver manifestato un falso stato di disagio economico, li avrebbero indotti a farsi accreditare 20mila euro tramite bonifico bancario.

Oltre alla misura degli arresti domiciliari per i quattro indagati, il gip ha disposto il sequestro preventivo di 200mila euro, corrispondente all’intero ammontare della truffa. “L’Arma dei Carabinieri – si legge in una nota del procuratore aggiunto di Taranto Enrico Bruschi – a cui sono state delegate le indagini, svolte con il massimo scrupolo e meticolosità per far luce sulla vicenda, avvierà immediatamente le procedure interne per la valutazione amministrativa dei fatti, compresa la sussistenza delle condizioni per l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare”.