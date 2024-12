Max Verstappen, vincendo il titolo anche nel 2025, potrebbe eguagliare Michael Schumacher che vinse per 5 volte consecutive il mondiale di Formula 1 tra il 2000 e il 2004 a bordo della Ferrari. Nonostante l’olandese abbia raggiunto Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nel club dei piloti che sono stati campioni del mondi per 4 anni di fila, non è intenzionato a mettere un freno alle sue ambizioni. Tuttavia, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano De Telegraaf, Verstappen si è mostrato dubbioso sulle sue possibilità di riconfermarsi campione.

L’olandese non ha usato mezzi termini per descrivere i timori in vista del 2025: “È molto semplice: se continuiamo così, l’anno prossimo non vincerò il titolo. Dobbiamo fare grandi passi avanti per essere competitivi e ne siamo tutti consapevoli”. Nello specifico, Verstappen ha precisato cosa sarà necessario migliorare: “Spero che la squadra possa risolvere i problemi di equilibrio riscontrati in questa stagione. Correggeremo alcuni difetti che non siamo riusciti a eliminare nel 2024. Sappiamo che dobbiamo migliorare sui cordoli, sui dossi e nelle curve lente. Questi sono generalmente i nostri punti deboli. Se saremo ancora battuti, sarà solo a causa della pura velocità”.

Il campione del mondo ha ammesso di aver affrontato delle difficoltà non di poco conto nel corso della passata stagione: “A un certo punto del campionato la macchina risultava a malapena guidabile. Non c’era molto che si potesse fare: tutti gli aggiornamenti destinati ad arrivare dopo la gara di Monza erano da cestinare. Il team è ripartito da zero dopo quella gara”. Grazie alla sua tenuta mentale, l’olandese è stato però capace non solo di risolvere le complicazioni riscontrare, ma di portarsi persino a casa il quarto titolo consecutivo: “Ho mantenuto la calma, non ho forzato e ho comunicato bene con la squadra, continuando a lavorare sodo”.

A conclusione dell’intervista, non è mancata una riflessione sulla crescita dei rivali, a partire dalla McLaren vincitrice del titolo costruttori. Anche senza fare nomi, Verstappen ha accusato: “Si sono verificate alcune cose dietro le quinte. Questo ci ha impedito di giocarci le nostre chance in determinate gare. Lo so per certo, ma nessuno lo ammetterà mai”.