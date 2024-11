Nonostante la lotta per il mondiale piloti di F1 sia finita, Max Verstappen e Lando Norris continuano ad accusarsi a distanza. L’olandese ha evidenziato a più riprese di aver mascherato i limiti intravisti su una Red Bull non formidabile nel 2024. Secondo il De Telegraaf, durante le celebrazioni per il quarto titolo a Las Vegas, il campione del mondo si è detto sicuro che avrebbe vinto più facilmente il Mondiale se avesse guidato la McLaren, etichettata dopo l’estate come la vettura più veloce. Un’affermazione che non è andata giù a Norris, il quale ha replicato in maniera piuttosto seccata all’olandese tramite i media presenti in Qatar, sede del penultimo Gran Premio stagionale.

“Max avrebbe dovuto fare il comico o qualcosa di simile. Può dire quello che vuole, ma non sono assolutamente d’accordo”, ha dichiarato il britannico senza troppi giri di parole. Norris si è giustificato analizzando il lavoro di Verstappen, cosciente anche della netta superiorità mostrata rispetto a Sergio Perez sull’altra Red Bull: “Mi tolgo il cappello per quello che Max riesce a fare. Deve svolgere tutto il lavoro da solo. Non ha qualcuno con cui confrontarsi per lo sviluppo della macchina. I dati non sono così preziosi se manca qualcuno capace di performare allo stesso livello. Contemporaneamente Verstappen non ha pressione. Non deve cercare di battere un compagno di squadra impegnativo. Questo dà una certa comodità”. Una situazione con cui il britannico non ha familiarità a causa dell‘ottimo livello raggiunto da Oscar Piastri: “In un certo senso mi piace avere un po’ di pressione perché consente di ottenere un livello molto alto”.