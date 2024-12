La Corea del Sud ha annunciato l’avvio di una “ispezione completa” dei suoi Boeing 737-800 gestiti dalle compagnie aeree del Paese dopo la morte ieri di 179 persone nello schianto di un volo dello stesso modello nell’aeroporto internazionale di Muan. Lo ha dichiarato il vice ministro dell’Aviazione civile, Joo Jong-wan. “I registri di manutenzione di sistemi chiave come i motori e i carrelli d’atterraggio saranno esaminati a fondo per 101 aerei gestiti da sei compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello dell’aereo dell’incidente”, ha detto, aggiungendo che l’ispezione durerà fino al 3 gennaio.

Le autorità sudcoreane stanno cercando di determinare cosa abbia causato l’incidente aereo mortale che ha ucciso quasi 180 persone. Con la nazione rattristata, scioccata e piena di vergogna per il peggior disastro aereo del paese degli ultimi decenni. Lunedì il presidente ad interim Choi Sang-mok ha presieduto una riunione della task force sull’incidente e ha incaricato il Ministero dei trasporti e la polizia di avviare le indagini sulle cause.

Intanto, un volo della stessa compagnia low cost – la Jeju Air – decollato oggi dalla Corea del Sud è tornato all’aeroporto di partenza a causa di un problema al carrello di atterraggio simile a quello occorso nell’incidente mortale di domenica. Il volo 7C101 era partito alle 6:37 ora locale dallo scalo internazionale di Gimpo, nella provincia nordoccidentale di Gyeonggi. E ha rilevato un problema al carrello di atterraggio poco dopo il decollo. La compagnia aerea sudcoreana ha informato quindi i 161 passeggeri del difetto meccanico e ha fatto ritornare il volo allo stesso aeroporto alle 7:25. Nell’incidente della Jeju Air di ieri, che ha causato 179 vittime nella contea sudoccidentale di Muan, si ritiene che tutti e tre i carrelli di atterraggio non abbiano funzionato correttamente. L’aereo coinvolto era un Boeing B737-800, lo stesso modello di quello che stamattina è stato fatto rientrare a Gimpo. La compagnia low cost sudcoreana gestisce 39 aerei di questo modello, su una flotta di 41 velivoli.

L’incidente di Muan è il peggiore disastro aereo della Corea del Sud dal 1997, quando un aereo della Korea Airlines si schiantò a Guam, uccidendo 228 persone a bordo. L’incidente di domenica ha causato un’ondata di solidarietà pubblica per i morti, con il governo che ha dichiarato un periodo di lutto nazionale di sette giorni. Molti analisti locali si sono chiesti se l’incidente possa aver portato allo scoperto problemi di sicurezza o normativi, come avvenne per la ressa di Halloween del 2022 che uccise 160 persone e l’affondamento del traghetto del 2014 in cui le vittime furono 304.