Il Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver provveduto, di comune intesa, alla risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Come annunciato dal club del presidente Aurelio De Laurentiis con una nota sul proprio sito ufficiale: “Il Napoli ringrazia Mario Rui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Al Napoli dal 2017, Mario Rui saluta dopo 227 partite, 3 gol, 26 assist e uno storico Scudetto conquistato nella stagione 2022-23. Termina così la sua avventura con i partenopei. Per le qualità del suo piede sinistro è stato soprannominato Maestro, con cui proprio il Napoli ha voluto omaggiarlo con un video pubblicato sui canali social della squadra. “Ogni corsa, ogni contrasto, ogni battaglia sul campo. Grazie Maestro, per aver indossato con orgoglio la maglia azzurra” si legge nella didascalia di accompagnamento al filmato.

Ad oggi, non è ancora chiaro il futuro del calciatore, che compirà 34 anni il prossimo 27 maggio. Tra le varie ipotesi, Mario Rui sta valutando anche quella del ritiro dall’attività agonistica. È cresciuto nel vivaio di Sporting CP, Valencia e Benfica, per poi affermarsi tra i professionisti soprattutto in Italia, dove ha giocato con le maglie di Gubbio, Spezia, Empoli e Roma, prima di sbarcare al Napoli nel 2017.