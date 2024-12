A Brisbane prende il via il primo torneo ATP 250 della stagione, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio, con diretta su Sky Sport. Nonostante manchino pochi giorni al 2025, il tabellone propone già sfide di alto livello, quasi da torneo estivo. Novak Djokovic, al rientro dopo due mesi di stop, affronterà l’australiano Rinky Hijikata. Grande attesa per le sfide Italia-Australia, riedizione della recente semifinale di Coppa Davis: Berrettini sfiderà Jordan Thompson, mentre Arnaldi se la vedrà con Alexei Popyrin. Occhi puntati anche su Nick Kyrgios, di ritorno dopo un anno e mezzo, che sfiderà il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Kyrgios giocherà anche in doppio con Djokovic, esordendo contro il duo Erler/Mies.

Intanto, Kyrgios alla vigilia delle gare ha alimentato nuovamente le polemiche nei confronti di Sinner. Su X, un utente gli ha scritto: “Quindi Sara Errani, nota dopata, si è permessa di criticare Kyrgios perché attacca Sinner, uno che ha fallito due test antidoping? Gli atleti italiani e il doping, una storia d’amore…” e lui ha risposto con un “Mi stai prendendo in giro” con una emoji che ride a crepapelle. Le sue provocazioni sembrano mirare a far parlare di lui in vista degli Australian Open, al via il 12 gennaio, dove il desiderio dell’australiano è quello di incrociare e battere Sinner. Domani, inoltre, inizierà anche l’altro torneo di apertura della stagione, a Hong Kong. Musetti partirà dal secondo turno, mentre Darderi affronterà Miomir Kecmanovic e Sonego sfiderà Brandon Nakashima.