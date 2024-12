Non solo lo stop ai botti privati, ma non in tutte le città. Per questo Capodanno a Milano debuttano le zone rosse, aree controllate e off limits per pregiudicati e molesti, mentre Bologna sceglie ancora il numero chiuso in piazza. Regole per non far degenerare i festeggiamenti e non trasformare in interventi di ordine pubblico occasioni di svago.

Milano e Bologna- Per tre mesi le aree più sensibili del capoluogo lombardo – da piazza Duomo (teatro nel 2021 di episodi di violenza) ai Navigli – saranno proibite per chi è molesto o ha precedenti per reati contro la sicurezza pubblica. Piazza Maggiore a numero chiuso a Bologna: non potranno esserci più di 9mila persone in contemporanea quando, come da tradizione, ci sarà il rogo del Vecchione e un dj set. A ogni persona che accede in piazza verrà consegnato un coupon che dovrà essere restituito in caso di uscita. Anche qui vietati i petardi, vetro e lattine.

Firenze, Napoli, Trento – A Firenze sarà proibita la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro. Niente petardi e vetro nel centro storico di Genova dalla sera del 31 dicembre fino al mattino seguente. A Napoli il 31 dicembre sarà invece in vigore, nelle aree di maggiore affollamento, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, plastica rigida, tetrapak, possibile l’asporto solo in bicchieri di plastica leggera o carta. No alle bevande in vetro in strada anche a Trento mentre petardi e mortaretti sono invece consentiti solo in un’area dedicata, a sud-ovest di piazza Duomo, che sarà presidiata dai vigili del fuoco. Limitazioni pure nelle città molisane e nelle Marche. Stop a Siena alla vendita di bevande in contenitori di vetro e metallo. Discorso identico ad Arezzo, dalle 18 alle ore 6.

Puglia – Stop alla vendita e alla somministrazione, per asporto, di bevande in bottiglie di plastica o vetro dalle ore 13 del 31 dicembre fino alle 5 del giorno dopo in diverse vie del centro di Bari, dove si festeggerà il nuovo anno con il concerto in programma in piazza della Libertà ‘Insieme per il 2025’. Lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Vito Leccese. Sarà vietato, per le persone non autorizzate, quella sera detenere “spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti”. A Foggia l’ordinanza sindacale vieta “l’utilizzo di petardi, anche in libera vendita, e spray urticanti” e in molte aree della città interessate da eventi e con la presenza di attività commerciali è disposto “il divieto di vendita, somministrazione e consumo all’aperto di bevande in bottiglie in vetro e barattoli in latta”.