Il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb), come riferisce l’agenzia di stato russa Tass, ha annunciato di aver sventato un attentato terroristico contro un alto funzionario del ministero della Difesa e un blogger militare che copriva l’offensiva in Ucraina. Secondo l’Fsb, un cittadino russo, che ha agito su istruzioni dell’intelligence militare ucraina, è stato arrestato per aver progettato gli attacchi. “Su ordine di un curatore, l’attentatore ha preso un ordigno esplosivo improvvisato del peso di circa 1,5 chilogrammi in equivalente Tnt, camuffato da carillon portatile, da un deposito nella regione di Mosca. Ha effettuato una ricognizione nei luoghi di residenza delle persone prese di mira per far esplodere la bomba a distanza”, ha aggiunto.

MOSCA – Intanto le forze di difesa aerea dell’esercito russo hanno comunicato di aver intercettato circa 60 droni delle forze armate ucraine su diverse regioni del Paese nelle prime ore del mattino, la maggior parte dei quali a Voronezh e Rostov. Il ministero della Difesa russo sul proprio canale Telegram fa sapere che “la scorsa notte, 56 veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio”, si legge nel messaggio, in cui viene inoltre specificato che 28 dei droni sono stati distrutti nella regione di Voronezh, altri 17 nella regione di Rostov e altri undici a Belgorod. Nel giorno di Santo Stefano, l’esercito russo ha lanciato una nuova ondata di attacchi nell’Ucraina orientale, causando decine di feriti e un morto nelle località di Kharkov, Nikopol, Sumi e Kherson, e ha attaccato infrastrutture energetiche lasciando vaste zone del Paese senza riscaldamento e acqua, mentre si prevede che le temperature scenderanno sotto i 20 gradi Celsius nelle prossime settimane.

KIEV – Quando ormai si avvicina il terzo anniversario dell’invasione russa l’Ucraina prevede di aprire oltre 150 strutture educative sotterranee entro settembre 2025. Il viceministro dell’Istruzione Nadiia Kuzmychova ha aggiunto che le scuole saranno costruite nelle regioni in prima linea e nelle aree più colpite dai bombardamenti russi. Le scuole sotterranee dell’Ucraina sono una risposta agli attacchi aerei russi, che regolarmente colpiscono le infrastrutture civili, comprese le strutture scolastiche.

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha aggiornato le informazioni sulle perdite russe: Mosca, stando ai conteggi ucraini, ha perso 784.200 soldati dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Questa cifra include le 1.690 vittime subite dalle forze russe nell’ultimo giorno. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 9.651 carri armati, 19.970 veicoli corazzati da combattimento, 32.328 veicoli e serbatoi di carburante, 21.408 sistemi di artiglieria, 1.256 sistemi di lancio di razzi multipli, 1.032 sistemi di difesa aerea, 369 aerei, 329 elicotteri, 21.013 droni, 28 imbarcazioni e un sottomarino.

FOTO DI ARCHIVIO