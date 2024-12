Quasi 30 milioni di euro: ammonterebbe a tanto il debito nei confronti del fisco della società che gestisce il grand Hotel Plaza a Roma, di proprietà di Olivia Paladino, compagna del leader del M5s Giuseppe Conte, e della sorella Cristina. È quanto riporta Open che ha visionato il bilancio 2023 della società “Unione esercizi alberghi di lusso srl”, controllata dalla Immobiliare Roma Splendido, proprietaria delle mura dell’hotel e trasformata nella holding di controllo di tutto il gruppo anche grazie alle fusioni con le altre società immobiliari del piccolo impero fondato da Cesare Paladino (padre di Olivia).

Holding che ha permesso di rendere sostenibile la gestione tutta in perdita delle società del gruppo grazie al valore degli immobili rivalutati, che ammontano a 280 milioni di euro e restano a garanzia di tutti i debiti e gli affidamenti bancari. Con quella ricchezza immobiliare la capogruppo ha potuto condonare alla società di gestione del Plaza un debito di oltre 10 milioni di euro, evitandole di portare i libri in tribunale.

L’ultimo bilancio, approvato dopo alcune difficoltà, presenta comunque una situazione molto critica: come spiega il giornale online diretto da Franco Bechis, se da un lato nel 2023 i vecchi clienti sono tornati a soggiornare al Plaza, facendo crescere il fatturato da 2,6 a 9,7 milioni di euro, la perdita operativa della società della compagna di Conte è quasi raddoppiata, passando da un rosso di 4,5 a un rosso di 8,2 milioni di euro.

In più nel bilancio recentemente approvato sono emerse fra le sopravvenienze passive sanzioni e interessi per tasse non pagate per un valore di 7,8 milioni di euro, che hanno portato il debito della società che gestisce il Plaza nei confronti del fisco a 29,859 milioni di euro.

Nonostante le difficoltà, Cesare Paladino si mostra ottimista nella nota integrativa al bilancio: «Si ritiene prudentemente che l’esercizio in corso possa confermare il trend evolutivo dei ricavi», confidando nel Giubileo e nella ripresa del turismo di lusso. Intanto però le cartelle esattoriali sono state notificate.