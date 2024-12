Un aereo di linea dell’Azerbaijan Airlines, in volo da Baku (Azerbaigian) a Grozny (Cecenia), si è schiantato questa mattina in Kazakistan, nei pressi della città di Aktau. A bordo si trovavano 67 persone, tra cui 5 membri dell’equipaggio. Le autorità kazake hanno confermato che quarantadue persone sono morte nello schianto, mentre venticinque sono sopravvissute. Lo ha riferito l’ufficio stampa del ministero delle Emergenze kazako, citato dalla Tass: “A bordo c’erano 67 persone, tra cui cinque membri dell’equipaggio. Le informazioni sui feriti sono in fase di chiarimento. Secondo i dati preliminari, ci sono 25 sopravvissuti. Ventidue sono stati trasportati in ospedale“, si legge nella dichiarazione. Tra i passeggeri, c’erano 37 cittadini azeri, 6 kazaki, 3 kirghizi e 16 russi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in seguito a una serie di complicazioni. Inizialmente, l’aereo, un Embraer E190AR, avrebbe dovuto atterrare a Grozny, ma la fitta nebbia ha costretto i piloti a dirottare il volo prima verso Makhachkala e poi verso Aktau, nella parte occidentale del Kazakistan. Durante l’avvicinamento all’aeroporto di Aktau, l’equipaggio ha segnalato problemi di manovrabilità e ha richiesto un atterraggio di emergenza. Purtroppo, nonostante i tentativi, i piloti non sono riusciti a controllare la discesa e l’aereo si è schiantato al suolo, prendendo fuoco.

La dinamica dell’incidente è stata parzialmente documentata da alcuni video circolati sui social media: le immagini, ripresa da persone a terra, mostrano l’aereo scendere rapidamente e avvicinarsi alla pista con un’inclinazione anomala, per poi schiantarsi e essere avvolto dalle fiamme.

Immediatamente dopo l’incidente, le autorità kazake hanno mobilitato le squadre di soccorso, che si sono precipitate sul luogo dello schianto per prestare assistenza ai sopravvissuti e spegnere l’incendio. Secondo il Ministero delle Emergenze, 150 vigili del fuoco stanno spegnendo l’incendio sul luogo dell’incidente. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulle cause che hanno portato all’incidente, anche se i media russi riferiscono che sia stato provocato da uno stormo di uccelli. È probabile che le autorità competenti avvieranno un’indagine per accertare le responsabilità e fare luce sulla dinamica dell’accaduto.