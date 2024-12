Roma è pronta per l’inizio ufficiale del Giubileo 2025. Alle 19, Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro, segnando l’inizio di un Anno Santo dedicato alla speranza, al perdono e alla misericordia. “I Giubilei sono momenti preziosi per riflettere sulla nostra vita, sia come singoli sia come comunità”, ha dichiarato il Papa Francesco, aggiungendo che l’Anno Santo rappresenta un’occasione di ascolto e raccoglimento. Questa sera sono attesi oltre 7mila fedeli in basilica per la cerimonia di apertura e la messa di Natale ed è già schierato un imponente dispositivo di sicurezza.

Sicurezza al massimo livello

L’ombra dell’attentato di Magdeburgo incombe sull’evento, spingendo le autorità a rafforzare le misure di sicurezza. 700 unità delle forze dell’ordine sono state dispiegate per presidiare la zona del Vaticano, con controlli capillari, metal detector, nuclei cinofili, artificieri e tiratori scelti. Dispositivi anti-drone e piloni anti-kamikaze completano il quadro di un dispositivo imponente, studiato per garantire la sicurezza dei fedeli e prevenire qualsiasi minaccia.

Un rito solenne e simbolico

La cerimonia sarà sobria ma densa di significato. Dopo una breve liturgia che includerà un canto, una preghiera e un passo del Vangelo, il Papa si avvicinerà alla Porta Santa per aprirla, utilizzando una pedana appositamente posizionata per agevolare i suoi movimenti. Dopo di lui, alcuni concelebranti e una cinquantina di fedeli provenienti da Paesi come Iran e Nigeria varcheranno la porta, dando il via al pellegrinaggio simbolico. Tra le autorità presenti, la premier Giorgia Meloni, che ha definito il Giubileo “un’occasione unica per celebrare il legame tra Stato e Chiesa”. Subito dopo l’apertura della Porta Santa, Papa Francesco celebrerà la Messa di Natale, il primo grande evento di questo Anno Santo. Si prevede la partecipazione di 7.000 persone in basilica e migliaia di fedeli in piazza, dove saranno allestiti maxischermi per seguire la celebrazione.

La città blindata per accogliere milioni di pellegrini

Il piano sicurezza è scattato da giorni: l’intera area di San Pietro è stata dichiarata zona rossa. Monsignor Rino Fisichella, delegato del Papa per l’Anno Santo, ha spiegato che durante il 2025 si attendono oltre 30 milioni di pellegrini. Tra gli appuntamenti principali, il Giubileo dei Giovani a luglio, che potrebbe attirare oltre un milione di partecipanti, e il Giubileo degli Adolescenti previsto per fine aprile.

I cantieri

Un elemento chiave del Giubileo è Piazza Pia, un’opera urbanistica che collega Castel Sant’Angelo alla Basilica di San Pietro con una nuova piazza pedonalizzata. Questo progetto, costato 85,3 milioni di euro, è stato completato in soli 450 giorni grazie alla collaborazione tra istituzioni. La premier Meloni ha definito il risultato “un piccolo miracolo” e un esempio di come in Italia si possano realizzare grandi opere in tempi rapidi. Anche altre aree di Roma sono state interessate dai cantieri giubilari: Piazza della Repubblica è stata riaperta, mentre i lavori a Piazza dei Cinquecento si concluderanno il 30 dicembre. Monumenti iconici come la Fontana di Trevi hanno subito restauri importanti, con l’introduzione di ingressi a numero chiuso e un possibile biglietto simbolico per l’accesso.

Il tema

Il tema del Giubileo, “Pellegrini di Speranza”, riflette il messaggio di accoglienza e solidarietà voluto da Papa Francesco. “L’impegno quotidiano per la pace, il rispetto dell’ambiente e la solidarietà verso i poveri, gli ammalati e i migranti sono segni concreti di questo Anno Santo”, ha affermato il Pontefice nella bolla di indizione Spes non confundit. Tra gli eventi principali ci saranno celebrazioni per le Forze Armate, gli operatori sanitari, i lavoratori e i giovani. La solidarietà sarà al centro del programma, con iniziative per i detenuti e gli emarginati, tra cui l’apertura di una Porta Santa nel carcere di Rebibbia il giorno di Santo Stefano.