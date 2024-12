American Airlines ha fermato per un’ora tutti i suoi voli della vigilia di Natale. La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, responsabile dell’aviazione civile nel Paese, ha ordinato il blocco della compagnia che ha segnalato un problema tecnico che ha interessato l’intero sistema, con milioni di persone in viaggio per le vacanze. Dopo un’ora, poi, lo stop al decollo è stato revocato.

Poco prima la compagnia aerea aveva annunciato lo sospensione di tutti i voli per “problemi tecnici”. Faa e American Airlines non hanno ancora spiegato la natura del problema. La compagnia Usa aveva parlato di un grave “problema tecnico” e aveva parlato di questioni di sicurezza dei passeggeri che sarebbe “la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, vi faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza”.

Anche in fase di stop non era stato fornito nessun dettaglio sulla natura del problema. Un post pubblicato sul sito web della Federal Aviation Administration aveva riferito della richiesta della compagnia aerea di un “fermo a livello nazionale” per tutti gli aerei di American Airlines e delle sue compagnie aeree sussidiarie.