Una donna è morta dopo che un uomo le ha dato fuoco sulla metropolitana di New York. E’ accaduto ieri, quando nella Grande mela erano circa le 7.30 del mattino, le 13.30 in Italia. La polizia ha arrestato un uomo: secondo alcune ricostruzioni, avrebbe lanciato addosso alla vittima un fiammifero acceso, facendola andare a fuoco. La donna è stata trovata circondata da bottiglie di liquore, anche se non è ancora chiaro se abbiano avuto un qualche ruolo nell’incendio. L’attacco è avvenuto sulla linea F, all’altezza della stazione di Stillwell Avenue, a Coney Island. L’età e l’identità della vittima non sono state ancora rese note.

La metropolitana di New York è divenuta negli ultimi anni un luogo sempre più pericoloso: il mese scorso un uomo ha aperto il fuoco all’altezza dell’Upper West Side e poi è fuggito in una stazione vicina prima di essere arrestato; a febbraio, il conducente di un treno della linea A è stato attaccato e ferito. La settimana dopo quest’incidente, la governatrice dello Stato Kathy Hochul ha annunciato che avrebbe schierato 1.000 agenti della polizia e della guardia nazionale sui mezzi pubblici.