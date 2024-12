Ha dell‘incredibile ciò che è accaduto durante la seconda giornata delle Next Gen Atp Finals, in corso a Gedda. Si giocava la sfida del Gruppo Verde fra Arthur Fils e Jakub Mensik, un match tra delusi dopo la gara d’apertura che li aveva visti uscire entrambi sconfitti. A un certo punto, il ceco ha svolto un clamoroso test antidoping durante la partita.

Il surreale episodio si è verificato quando, tra il secondo e il terzo set con il francese numero 20 del mondo in vantaggio 2-0, Mensik ha approfittato del toilet break per usufruire dei servizi. Il ceco è stato però diverso tempo in bagno prima di rientrare in campo. Forse anche troppo. Una volta rientrato per il terzo parziale, è stato chiarito il motivo del ritardo: il tennista ha dovuto sottoporsi a un test antidoping. Con il volto che lasciava trasparire tutto il suo stupore , il tennista numero 48 del ranking Atp ha prontamente spiegato quanto accaduto al giudice di sedia Nacho Forcadell, apparso anche lui sconcertato. Poi, ancora indignato, ha iniziato il terzo parziale, venendo battuto: Fils ha chiuso in tre set. Da chiarire, a questo punto, se il test antidoping nei confronti di Mensik non sia scattato “per errore” da parte degli addetti ai lavori, forse convinti in maniera ingiustificabile che il match fosse già concluso.