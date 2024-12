Era finito agli arresti domiciliari lo scorso maggio per stalking e lesioni personali ai danni dei suoi ex colleghi accusato di aver provocato malori a dieci colleghi, facendogli assumere ansiolitici mescolati a bevande e alimenti. La Procura di Bologna, con la pm Francesca Rago, dopo aver valutato nuove segnalazioni ha chiuso l’indagine sul caso degli avvelenamenti sospetti agli operatori della centrale Emilia Est del 118, all’ospedale Maggiore. Indagato è l’ex coordinatore della centrale del 118, Claudio Tacconi.

L’accusa gli contesta una dozzina di episodi tra il 2020 e il 2023, mentre altri sono già prescritti. L’uomo ha sempre negato di essere responsabili dei malori, compresi quelli accusati da due elicotteristi, dei colleghi. Secondo gli inquirenti si era creato anche un clima di sospetto, paura e diffidenza in un ambiente di lavoro delicato come lo è una centrale del 118, in particolare nel reparto degli operatori di elisoccorso. Ansia a tal punto che gli elicotteristi hanno dichiarato di aver avuto paura che qualcuno sabotasse le funi di sicurezza.

Era stata l’Ausl a segnalare i malesseri, alcuni anche preoccupanti: sintomi di sonnolenza prolungata, disturbi dell’equilibrio, stanchezza, mal di testa, difficoltà di eloquio. Qualcuno fu inviato al pronto soccorso con ricovero in stroke unit, come se colpito da attacchi ischemici. I primi accertamenti sostanze nocive presenti nell’impianto di aereazione o idrico ed evidenziarono che quasi tutti si erano sentiti male dopo aver bevuto caffè dal distributore automatico o altre bevande o alimenti lasciati incustoditi. Dagli esami del sangue su una persona intossicata è stata rilevata la presenza di clotiapina (antipsicotico) e lo stesso principio attivo era stato trovato in un farmaco trovato nel suo marsupio dell’indagato che quasi sempre presente. Nel corso delle indagini l’indagato avrebbe cercato di allontanare i sospetti su di sé.