“Ragazzi… ma ditemi che tutto questo non è vero”. Lo scherzo fatto ad Antonio Cassano è riuscito alla grande. Nicola Ventola e Daniele ‘Lele’ Adani sono stati perfetti nell’interpretazione in diretta: con l’aiuto di “Il Rosso”, celebre streamer, durante la nuova puntata di Viva el Futbol si sono presi gioco dell’ex calciatore. Fantantonio s’è poi messo dietro le quinte borbottando e facendo segni evidenti tradotti da Ventola: “Fino a quando non finite con questo qui… e non chiudete il collegamento io non rientro“. Ma cosa è successo nello specifico? Adani ha presentato “Il Rosso” definendolo qualificato e competente nel parlare di calcio: “È un nostro nuovo fratello”, ha detto l’ex difensore che aveva già pianificato tutto: nominare quei calciatori che non incontrano il gusto di Cassano e inserirli in un’ideale Top 11. Quando il barese ha sentito l’elenco di nomi ha cominciato a sudare freddo imprecando contro i due amici. “Già sei partito male con la maglia che hai addosso. Rosso, se vuoi ti mando a fare in c**o adesso veloce veloce”, l’avvertimento di Cassano notata la maglietta di Cristiano Ronaldo indossata da “Il Rosso”.

Per quanto riguarda la formazione, il portiere scelto è Donnarumma “Perché è il migliore al mondo”. Fantantonio si mette un mano in faccia. Difesa a quattro: Mancini della Roma, che abitualmente gioca centrale, piazzato a destra “perché quando Dimarco sale ci deve essere qualcuno che resta lì a coprire”; poi il terzino sinistro dell’Inter sulla corsia mancina; in mezzo la coppia formata da Bastoni e Cubarsì del Barcellona. L’ex calciatore puntualizza su Bastoni “che un conto è vederlo nella difesa a tre, un altro in quella a quattro”. Passando al centrocampo: “Barella fenomenale e meglio di Rodri che è grezzo, poi Bellingham e Dybala trequarti che va a giocare tra le linee”. Cassano è al limite, ma il colpo di grazia arriva quando “il rosso” annuncia il proprio tridente: “Leao a sinistra perché è un talento per il futuro, Cristiano Ronaldo a destra e Vlahovic punta centrale”. Il barese ride di gusto e si rivolge allo streamer: “Secondo me questa squadra non vince nemmeno col Cittadella o il Sud Tirol. Anzi nemmeno col Città di Varese che gioca in Serie D”. Alla fine gli amici ammettono che si è trattato di uno scherzo: “Ragazzi me l’avete fatta bene, ci sono cascato… pensavo che c’era gente con problemi ma non fino a questo punto”.