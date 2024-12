Niente tasse sui premi agli atleti italiani che vinceranno una medaglia alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’ennesimo aiutino del governo ai Giochi invernali che si terranno tra pochi più di un anno è contenuto in un emendamento alla manovra. Dopo un lungo tira e molla, nella notte tra mercoledì e giovedì è arrivato il via libera dalla Commissione bilancio della Camera.

L’attuale tassazione dei premi per le medaglie olimpiche era del 20%. Alle ultime Olimpiadi di Parigi, per gli atleti italiani erano previsti un premio di 180mila euro lordi per la medaglia d’oro, di 90mila per l’argento e di 45mila per il bronzo. Se le cifre verranno confermate dal Coni anche per Milano–Cortina, gli azzurri che riusciranno a salire sul podio nelle Olimpiadi casalinghe intascheranno questi premi senza dover versare un quinto dell’assegno al Fisco.

L’emendamento sui premi esentasse era stato presentato dai relatori alla manovra. Durante i lavori della Commissione bilancio di Montecitorio, però, il governo – tramite il sottosegretario al Mef Federico Freni – aveva chiesto il ritiro, annunciato poi dalla relatrice Silvana Comaroli, deputata della Lega. Secondo quanto riferisce Adnkronos, è stata poi la relatrice Ylenja Lucaselli (FdI) a insistere contro il ritiro. La norma quindi è stata votata e approvata.

“Non ho mai dubitato che l’emendamento sarebbe passato. Ringrazio la relatrice Lucaselli per averlo presentato e anche la 5a Commissione della Camera per averlo approvato”, ha commentato all’Ansa Andrea Abodi, ministro per lo Sport. Nel testo del ddl inviato all’Aula per il voto si legge che “i premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, non sono soggetti alle ritenute alla fonte” e che, inoltre “le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente”.