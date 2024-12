“Assomiglia tantissimo alla mia Reeva”. La nuova compagna di Oscar Pistorius, secondo quanto si apprende dal quotidiano sudafricano Netwerk24, è la 33enne Rita Greyling. Consulente aziendale e amica di famiglia da anni, avrebbe intrapreso una relazione con l’ex atleta e campione paralimpico. Pistorius, scontati nove anni di carcere per aver ucciso la compagna Reeva Steenkamp nel 2013, si trova ora in “libertà sulla parola”, equivalente della nostra libertà vigilata.

La madre di Steenkamp aveva avvisato la nuova compagna di Pistorius un paio di giorni fa affermando al The Sun: “Non capisco come lei non veda alcun campanello d’allarme in lui. Ha ancora problemi nella gestione della rabbia“. Ora anche la sorella maggiore di Reeva Steenkamp si è espressa in merito a Rita Greyling, nuova fidanzata di Pistorius: “”Ha la stessa corporatura, lo stesso viso, gli stessi capelli, persino gli stessi occhi”. “Basta guardare le foto di questa donna e in questo momento ho la pelle d’oca e i brividi lungo la schiena – ha dichiarato una sconcertata Simone Cowburn – È così malato da voler trovare una sosia? Non ho nulla contro di lei, ma le consiglio di dormire con un occhio aperto“.

Dalla famiglia Steenkamp arrivano pesanti accuse contro Pistorius: “Ha la capacità di fare di nuovo quello che ha fatto a Reeva e non voglio che ciò accada di nuovo. Sono così scioccata che abbia scelto una donna che assomiglia così tanto alla mia Reeva. Non posso smettere di pensare che dopo essersi sbarazzato di un Reeva sia andato a cercarne un’altra”.