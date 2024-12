La bobbista Lisa Buckwitz, vincitrice della medaglia d’oro alle tanto discusse Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, è entrata ufficialmente a far parte di OnlyFans dopo aver firmato un accordo di sponsorizzazione. L’atleta tedesca, campionessa del mondo nell’evento in coppia a Winterberg e vincitrice del bronzo nell’evento Monobob di Sankt Moritz nel 2023, ha fatto parlare di sé anche al di fuori della pista, soprattutto due anni fa quando ha posato sulla copertina di Playboy Germania prima delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

“I fan hanno accesso esclusivo a contenuti che normalmente non condivido: la routine quotidiana, le dinamiche all’interno del team e i traguardi personali che spesso non si vedono. – aveva dichiarato Buckwitz nel corso di un’intervista alla Bild – pubblicherò post il più spesso possibile e condividerò tutto, dai consigli per il fitness e l’alimentazione alla preparazione alla gara, fino ai rituali che mi aiutano a concentrarmi sul giorno della gara”. La 29enne ha specificato però che non condividerà alcun contenuto a sfondo erotico come altri utenti popolari: “Per me è una vera opportunità per mostrare alle persone cosa significa competere ai massimi livelli in questo sport, al di là dei momenti competitivi. Questa piattaforma mi permette di entrare in contatto con i miei fan a livello personale e di fare rete con persone che sono veramente interessate allo sport agonistico e al mio percorso in esso”. Alla tedesca verrà pagata una quota fissa come parte della sponsorizzazione e riceverà un eventuale pagamento bonus in base agli abbonamenti venduti. Come parte dell’accordo, il logo OnlyFans sarà presente anche sul caschetto e sull’abbigliamento di Buckwitz in questa stagione.