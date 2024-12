Comincia una nuova era in casa Genoa. Oggi, 18 dicembre 2024, Dan Șucu è diventato il nuovo azionista di maggioranza del club. Come si legge sul sito ufficiale del Grifone: “L’imprenditore rumeno, tramite un proprio veicolo d’investimento, ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale di 45.356.262 euro, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% lasciando in minoranza i precedenti soci”.

Nato il 25 aprile 1963 a Bucarest, Dan Șucu comincia la sua carriera professionale come guida turistica prima di diventare un noto imprenditore, conosciuto anche nel panorama economico internazionale. Presidente della Confederația Patronală Concordia (la Confindustria rumena), è stato il fondatore di Mobexpert (azienda che ha costruito da zero), il più grande marchio di mobili in Romania. Il 61enne non è solo impegnato nell’industria del mobile, ma investe il proprio denaro anche nel settore immobiliare, sviluppando importanti progetti residenziali e commerciali in Romania. Ma non è tutto. Dal 2022 è entrato nel mondo dei media come azionista di Ziarul Financiar, il principale quotidiano economico rumeno.

A livello personale, il nuovo proprietario del Genoa è stato sposato con Camelia Șucu da cui ha avuto due figlie. I due però hanno divorziato nel 2004 perché “non eravamo buoni amici, ma solo ottimi partner commerciali”, ha raccontato l’ex moglie al sito web Life.ro. Successivamente, nel 2007, l’imprenditore ha sposato la presentatrice televisiva Diana Lascarescu. Hanno due figli adolescenti di 16 e 18 anni: il più piccolo gioca nel settore giovanile del Rapid Bucarest, gli acerrimi rivali della più titolata Steaua e della Dinamo Bucarest, ma soprattutto il club di cui è proprietario lo stesso Dan Sucu. Il figlio più grande, Dan Matei, ha scelto quest’anno di lasciare il calcio per concentrarsi sugli studi.

Dan Șucu ha da sempre una grande passione per lo sport che l’ha portato appunto ad acquistare lo stesso Rapid Bucarest, di cui possiede il 90% delle azioni. Il club rumeno ha una lunga tradizione che supera i 100 anni di storia. Ora il grande passo, con lo sbarco in Serie A al Genoa, la società più antica d’Italia.