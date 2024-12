Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha votato i nomi dei nuovi sette sostituti procuratori alla procura nazionale antimafia guidata da Giovanni Melillo. Gli eletti al nuovo ruolo sono Ida Teresi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Paolo Sirleo, sostituto procuratore della Repubblica a Catanzaro, Antonio De Bernardo, anche lui pm a Catanzaro, Federico Perrone Capano, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Giovanni Musarò, in forza alla procura di Roma, Eugenio Albamonte, sostituto procuratore a Roma ed ex segretario dell’Anm e della corrente di Area, e Antonella Fratello, in forza alla procura di Napoli.

Nomine arrivate tra scontri e polemiche. La Commissione competente aveva proposto due “pacchetti” alternativi. Cinque i nomi che coincidevano: oltre a Teresi, Sirleo e De Bernardo e Perrone c’era anche Stefano Luciani. Ma nella proposta A, votata a maggioranza in Commissione da Area e Magistratura indipendente, erano presenti anche quelli di Albamonte e Fratello, mentre nella proposta B, sostenuta da Unicost, i nomi di Giovanni Musarò e Maurizio Giordano. Dopo l’esame in Plenum sono passati quattro dei nomi all’unanimità e due magistrati presenti nella proposta A, Albamonte e Fratello, oltre a Musarò della proposta B, votato in Plenum anche da Area. Escluso invece il pm romano Stefano Luciani.

Al regolamento del concorso per il conferimento dei posti, le attitudini devono essere valutate con riferimento a “specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste”. Sul voto per Albamonte l’organo di autogoverno delle toghe si è spaccato: Magistratura Democratica ha votato assieme ad Unicost bocciando di fatto la sua candidatura. Alcuni magistrati sottolineavano che l’ex segretario dell’Associazione nazionale magistrati e storico esponente della corrente di Area non ha mai lavorato in direzione distrettuale antimafia: un requisito non imprescindibile ma di cui viene tenuto conto.

A sostegno della nomina di Albamonte si è espresso in un intervento in Plenum il consigliere Edoardo Cilenti, di Magistratura indipendente: “Nel 2025 non è possibile immaginare il contrasto delle forme più sofisticate della criminalità organizzata e di terrorismo prescindendo dalla dimensione delle tecnologie digitali – ha detto – quindi dal crimine informatico, che costituisce il cardine organizzativo comune sia di terrorismo che di criminalità organizzata”. Albamonte, infatti, ha una specializzazione riconosciuta sul terrorismo e i crimini informatici, settori che rientrano entrambi nella competenza Dna (il cyber-crime è stato aggiunto nel 2023).

Il togato di Unicost Marco Bisogni, pur dicendosi ”dispiaciuto per la contrapposizione tra colleghi validissimi” aveva definito “inspiegabile” l’eventuale “esclusione di Musarò” alla luce “del bando, dei parametri e delle competenze Dna”. Esclusione che con il voto non c’è stata. Musarò, pm del caso Cucchi, ha alle spalle dieci anni di servizio come pm a Reggio Calabria e la conduzione di importanti operazioni contro le cosche Gallico di Palmi, Bellocco di Rosarno, Pelle di San Luca e Morabito di Africo. Alla Direzione distrettuale antimafia di Roma, poi, ha ottenuto il riconoscimento della natura mafiosa del clan Casamonica e condanne fino a trent’anni di carcere per i suoi luogotenenti, gestendo la delicatissima “pentita” Debora Cerreoni, ex moglie del boss Massimiliano Casamonica.