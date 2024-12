Se nel mondo del pugilato l’evento dell’anno è stato il match che ha visto opporsi Jake Paul contro Mike Tyson, il 2025 si preannuncia come l’anno del grande ritorno di Conor McGregor sul ring. L’irlandese non ripartirà dalla UFC. L’annuncio arriva proprio da The Notorious che, tramite un tweet, svela di essere pronto a sfidare Logan Paul (fratello di Jake) in India. Come mai questa scelta? La famiglia Ambani, la più ricca di tutta l’Asia, 9° patrimonio al mondo, si sta occupando di finanziare l’evento.

“I rumors di una lite contro Topuria sono false. Sto avendo dei primi incontri con la famiglia Ambani per sfidare Logan Paul in una esibizione di boxe in India. Io sono d’accordo: poi cercherò di tornare sull’Ottagono”, si legge nel tweet pubblicato dall’irlandese sul proprio account ufficiale.

The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.

I have agreed.

I will then seek my return to the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 17, 2024

McGregor si è già incontrato con la famiglia Ambani, guidata da Mukesh Ambani, il presidente miliardario e amministratore delegato di Reliance Industries. Ambani è la nona persona più ricca al mondo, con un patrimonio netto stimato di circa 100 miliardi di dollari. L’uomo è intenzionato a mettere in campo diverse risorse per organizzare il match-evento tra Conor McGregor e Logan Paul. La data dell’evento non è ancora nota, ma l’incontro si disputerà certamente nella prima parte del 2025, per inaugurare ufficialmente il ritorno di The Notorious nel mondo degli sport di combattimento, anche se non più in UFC. L‘irlandese non sale sul ring dal luglio 2021, quando subì una frattura alla gamba contro Dustin Poirier.