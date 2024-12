La vita di Antonio Simao Muanza è stata sconvolta da un terribile lutto. Il centrocampista della squadra turca Adana Demirspor, l’ex team del genoano Mario Balotelli, all’intervallo del match con il Besiktas ha appreso la notizia della morte di suo fratello. Il 21enne angolano ha però scelto di restare in campo e concludere la partita, poi vinta dalla sua squadra (2-1, il 16 dicembre). Questo è stato il primo successo stagionale per l’ultima in classifica del campionato turco.

“Ha dimostrato davvero un grande carattere. Forse questa reazione dei giocatori nel secondo tempo è arrivata anche per merito suo. Dedichiamo questa vittoria, questa lotta, a Maestro (il suo soprannome)”, ha detto l’allenatore dell’Adana Demirspor, Mustafa Dalci. I compagni di squadra di Muanza hanno avuto poi modo di spiegare cos’era successo ai tifosi, chiedendo loro di stare moralmente vicini al loro compagno di squadra.

“Anche se Maestro ha ricevuto la notizia della morte del fratello durante l’intervallo, ha detto che non avrebbe lasciato la squadra da sola e ha continuato a giocare”, ha dichiarato l’ex presidente dell’Adana Demirspor, Murat Sancak. Anche la Federcalcio turca ha voluto porgere le proprie condoglianze a Maestro: “Abbiamo appreso con grande tristezza che il fratello del giocatore angolano Antonio Simao Muanza, che gioca per l’Adana Demirspor, è deceduto. Condividiamo il suo dolore e porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia in lutto”.