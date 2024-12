La lite in mezzo alla strada, gli insulti, gli sputi. Per un soffio l’imprenditore e deputato della Lega, Antonio Angelucci, non si è scontrato fisicamente con un uomo, a Roma. Il diverbio, da quanto si può apprendere dal video diffuso da Welcome to favelas, è nato per motivi legati al traffico o, in ogni caso, alla guida. Sia Angelucci sia l’uomo coinvolto, infatti, erano al volante della loro auto. Nel filmato si vede una delle guardie del corpo del parlamentare del Carroccio mettersi tra i due litiganti per evitare la rissa. Dopo essere stati divisi, i due hanno continuato sputandosi addosso.