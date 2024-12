Luigi Mangione è stato incriminato per aver ucciso l’amministratore delegato di UnitedHealthCare in un omicidio commesso come “atto di terrorismo”. Lo ha detto il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha riferito che Mangione comparirà in tribunale in Pennsylvania giovedì.

Il 26enne è accusato di un capo di imputazione di omicidio di primo grado e di due capi di imputazione di omicidio di secondo grado, compreso un capo di imputazione di terrorismo. L’uccisione di Brian Thompson è stata “sfacciata, mirata e premeditata”, ha detto Bragg. La pena massima per l’omicidio di primo grado, ha detto il procuratore, è il carcere a vita senza possibilità di libertà vigilata; per l’omicidio di secondo grado è di 25 anni.