Una brutta notizia per il mondo dell’Endurance arriva dalla Francia: è morto all’età di 34 anni Stephane Egea. A dare la notizia sono la MGB Moto e il Team Louit April Moto33, squadra con cui il pilota ha corso la 24h di Le Mans del 2022 insieme a Christian Gamarino e Simone Saltarelli.

L’intero paddock del FIM EWC è rimasto sconvolto da questa terribile notizia: piloti, team e addetti ai lavori hanno prontamente espresso il loro cordoglio alla famiglia e agli amici di Egea per stare loro vicino in questi momenti di estremamente complicati. “È a malincuore che questa mattina abbiamo appreso della scomparsa di Stéphane Egea. Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con Stéphane durante la stagione 2022 FIM EWC. Tutti i nostri pensieri e la nostra forza vanno alla famiglia di Stephane e a tanti amici. Riposa in pace”, si legge nel post pubblicato sui social dal Team 33 Louit April Moto.

Stephane Egea aveva esordito nel 2012 con il team 3D Endurance finendo al quarto posto la 24h di Le Mans. Nel 2015 ha preso parte al Bol d’Or in Superstock con il team Atomic chiudendo quinto e ad Oschersleben con Team 18 Sapeurs Pompiers posizionandosi settimo. Dopo essere tornato con il team Atomic, Egea si è piazzato al secondo posto di classe Superstock, la 8h dello Slovakiaring della stagione 2017-2018. Nel 2021 vinse la 24h di Le Mans Superstock con il team Honda National Motos per classificarsi al secondo posto nella 12h dell’Estoril insieme a Guillerme Antiga portando il team al terzo posto di categoria al termine della stagione. Nel 2022 iniziò la stagione con il quarto posto a Le Mans insieme a Gamarino e Saltarelli nel team Louit Moto33, vinse la Experimental a Spa con iTem17 per poi disputare il Bol d’Or con Slider Endurance. Quest’oggi è venuto a mancare dopo aver lottato a lungo contro una malattia.