Adriano Leite Ribeiro ha dato ufficialmente il suo addio al calcio. Allo stadio Maracanã, si è disputato un match in suo onore chiamato “A Última Batalha do Imperador”, in cui sono scesi in campo Flamengo e “Amigos da Itália”. Durante il secondo tempo della partita c’è stato il momento più emozionante di tutta la serata: la voce di Almir Ribeiro, padre dell’Imperatore deceduto a causa di un malore improvviso, è stata ricreata utilizzando l‘intelligenza artificiale ed è risuonata per tutto lo stadio. Adriano non ha trattenuto le lacrime.

“Ci sono stati tanti bei momenti, figlio mio. Ti ho sempre detto di non mollare: puoi fare di più, puoi farcela, e guarda cosa è successo. Guarda che bella festa! È tutto per te. Non meriti niente di meno di questo – ha detto la voce del padre, riprodotta – Tutti ti vogliono bene, non solo per il giocatore che eri, ma per la persona che sei: un ragazzo umano e sincero. Una persona vera. Sono molto orgoglioso e, ovviamente, non potevo fare a meno di essere qui, nell’ultima battaglia dell’Imperatore”.

In quel momento, la madre dell‘ex Inter ha fatto la sua comparsa sul terreno di gioco con una maglia del Flamengo tra le mani: “Figlio mio ti chiedo di indossare questa maglia e di concludere la tua carriera qui al Maracanã, davanti ai tuoi tifosi e al club che ami. Puoi farlo? Papà ti ama moltissimo e faccio ancora il tifo per te. Ora torna al Mengão e fai per me quello che già sai”. Adriano ha quindi indossato la maglia del club Rubronegro e ha salutato gli spettatori con un giro di campo molto toccante, ricevendo una calorosa ovazione prima della ripresa dell’incontro. Alla serata hanno partecipato celebri personalità del mondo del calcio, come Romário, Ronaldo, Zico, Dida e Materazzi , che si sono ritrovati per celebrare la carriera dell’Imperatore. Il match è poi terminato con il successo per 4-3 del Flamengo e Adriano ha segnato un gol per ciascuna squadra.