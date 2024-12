Una speleologa è caduta in una grotta, all’interno dell’abisso Bueno Fonteno-Nueva Vita nella Bergamasca, rimanendo intrappolata a circa quattro ore di distanza dall’ingresso. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, ma l’allarme è stato dato nella tarda serata di ieri. L’sos è stato lanciato dai compagni di esplorazione che sono riusciti a risalire.

La speleologa rimasta bloccata è Ottava Piana, bresciana di 32 anni che già nel luglio del 2023 era rimasta intrappolata nella stessa grotta. In quella estate rimase per due giorni in un punto non lontano da quello dove si trova ora, a 150 metri di profondità, con una gamba fratturata.

La donna, durante un’esplorazione dei cunicoli e delle vasche della grotta, è caduta. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Clusone e dei tecnici del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare la speleologa, Piana – scesa in uno stretto cunicolo – sarebbe scivolata per alcuni metri riportando delle fratture non riuscendo quindi a risalire in superficie con i compagni.

Dopo la caduta due del gruppo, con ogni probabilità composto da otto speleologi volontari dell’associazione progetto Sebino, hanno effettuato il percorso di quattro ore per uscire a cercare segnale telefonico e hanno lanciato l’allarme, come riporta l’Eco di Bergamo.

Le operazioni di soccorso si preannunciano lunghe e tecnicamente complesse, fanno sapere dal Soccorso Alpino che ricorda come già nel luglio 2023 l’intervento non fu semplice. La speleologa si trova in un punto della grotta, a circa 580 metri, che fino a poche ore fa risultava inesplorato: la grotta in questione, infatti, è in fase di scoperta. I tecnici hanno installato una linea fissa di comunicazione tra l’esterno e l’interno con un cavo telefonico lungo circa 3 chilometri. La posizione di Piana è angusta e necessita di lunghe ore di spostamento all’interno della cavità naturale per essere raggiunta. Secondo gli esperti serviranno più giorni di lavoro.

Le attività di soccorso sono coordinate dalla prefettura di Bergamo: i soccorritori che stanno cercando di raggiungere Piana stanno portando con sé anche materiale esplosivo gestito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo. In tutto sono un centinaio i soccorritori che stanno partecipando all’intervento: due medici hanno raggiunto e visitato la 32enne, ma con ogni probabilità non sarà riportata in superficie oggi perché i sanitari non riescono a portarla fuori con la barella. Le condizioni della speleologa non destano comunque preoccupazione: cadendo ha riportato traumi alle gambe, torace e volto.

Socia del gruppo Speleo Cai di Lovere, e istruttrice durante le esplorazioni in grotta sottoterra, Piana era già entrata diverse volte nell’Abisso Bueno Fonteno dove è rimasta bloccata ieri sera. La zona è stata scoperta solo nel 2006 ed è un complesso reticolo di grotte e cunicoli nella zona carsica del Sebino, tra il lago d’Endine e quello di Iseo, che gli speleologi stanno ancora mappando per intero.

Immagine d’archivio