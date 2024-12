La cantante iraniana Parastoo Ahmadi è stata rilasciata dopo essere stata convocata dalle autorità per essere interrogata in merito a un “video fuori dall’ordinario” pubblicato sul suo canale YouTube. Il video, che ha suscitato scalpore in Iran, mostra la cantante senza l’hijab, vestita con un abito nero lungo e aderente, mentre canta per trenta minuti accompagnata da tre membri maschili del suo gruppo musicale, senza pubblico.

La cantante aveva definito la sua esibizione “un atto di resistenza“, scrivendo sul suo canale: “Sono Parastoo, la ragazza che non riesce a stare zitta e si rifiuta di smettere di cantare per il Paese che ama. Ascoltate la mia voce in questo concerto immaginario e sognate una nazione libera e bella. Un atto di resistenza”. Il video, che ha ricevuto il sostegno di alcune voci di dissenso, è stato condannato dalle autorità iraniane. L’agenzia di stampa ufficiale Mizan, pur senza nominare direttamente la cantante, ha criticato il fatto che “un gruppo guidato da una cantante donna” abbia prodotto “musica senza rispettare le regole legali e religiose” in vigore nel Paese.

“Dopo la produzione e la pubblicazione sui social di un video fuori dall’ordinario e contrario ai valori sociali da parte della signora Parastoo Ahmadi, la donna è stata convocata dalla polizia e le è stato detto di presentarsi all’autorità giudiziaria”, ha riferito il responsabile del dipartimento informazione del Comando di Polizia della provincia di Mazandaran, come riportato dall’agenzia iraniana Tasnim, il 14 dicembre.

Secondo il portavoce, la cantante “è uscita dagli uffici di Polizia accompagnata dalla famiglia”. Tuttavia, nella serata di sabato, l’avvocato della donna ha denunciato l’arresto di Parastoo Ahmadi e di due membri del suo gruppo sottolineando di non sapere dove siano. Fonti vicine all’opposizione iraniana hanno riferito che la cantante è stata poi liberata domenica mattina e la notizia è stata confermata dal canale israeliano Abu Ali Express. Tuttavia, non sono ancora stati forniti dettagli su eventuali provvedimenti legali o ulteriori sviluppi riguardanti il caso.