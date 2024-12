Paura a Milano nella pomeriggio di sabato 14 dicembre. A causa di una perdita di monossido di carbonio cinque persone sono finite all’ospedale per intossicazione. Il fatto è avvenuto all’interno del ristorante Toasteria Milano in piazza Argentina, non lontano da Corso Buenos Aires.

Ad accusare il malore sono stati cinque dipendenti del locale che sono stati portati in codice giallo negli ospedali di Niguarda e Policlinico. Sul posto, attorno alle 16,45, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno rilevato un’alta presenza di monossido nel ristorante. Ad effettuare l’intervento una autopompa del Distaccamento di piazzale Cuoco e il nucleo Nbcr che ha provveduto ad effettuare i rilievi confermando l’alta presenza del gas. Per questo, in via precauzionale, è stato evacuato l’intero condominio. Gli occupanti lo stabile, tuttavia, non hanno accusato problemi e gradualmente sono poi rientrati nei rispettivi appartamenti.

Al vaglio degli esperti dei vigili del fuoco le cause della fuoriuscita del monossido.