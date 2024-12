Una bambina di quattro anni è morta dopo essere caduta da una scala a chiocciola nella propria abitazione a Tufino, in provincia di Napoli. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato.

Sul luogo i Carabinieri della sezione Radiomobile di Nola e i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti:_ secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto attorno alle 23.30. Dopo la caduta inizialmente le condizioni non sembravano gravi, ma poco dopo la bambina si è sentita male. Sono stati chiamati i soccorsi ma quando il personale del 118 è arrivato sul posto la piccola era già morta.

La bambina era affidata temporaneamente dai servizi sociali agli zii. In casa con lei, al momento della caduta, c’erano la zia affidataria, il marito e gli altri figli della coppia. I coniugi, originari di Castelvenere in provincia di Benevento, risiedono a Tufino ma non frequentano la comunità. Il sindaco del paese, Michele Arvonio, ha confermato che la famiglia fa una vita appartata e che dopo l’affidamento periodicamente riceveva la visita dell’assistente sociale.

La salma della piccola, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata sequestrata, così come l’abitazione.