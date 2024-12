Theo Hernandez non è rimasto fermo a guardare. E muovendosi per vie legali, ha deciso di denunciare Fabrizio Corona per le pesanti accuse mosse nella video-inchiesta del nuovo format “Falsissimo” condivisa sul suo canale Youtube: trattasi di una presunta aggressione del capitano rossonero nei confronti di una donna avvenuta lo scorso gennaio nel privè del locale “Basho” di Milano. Una ricostruzione presentata da Corona nei minimi dettagli, dai video esclusivi raccolti dalle telecamere di videosorveglianza – che vedrebbero, secondo Corona, il capitano rossonero rintontito dagli effetti collaterali della “droga strana” inalata da un palloncino – fino a un presunto documento legale (in possesso dell’ex paparazzo) firmato dall’avvocato di Hernandez e dal proprietario del locale. Un racconto che, secondo Hernandez, non corrisponde al vero. La conferma arriva dalla compagna del terzino francese, Zoe Cristofoli, direttamente dai social: la coppia si è così tutelata decidendo di adire la via del contenzioso.

Hernandez denuncia Corona: la conferma via social

Un follower chiede: “Zoe non denunciate quel c*****o di Corona?”. La risposta “Già fatto”. Questo basta per confermare la nuova piega di questa discussa vicenda. Senza alimentare il clamore dei media, la coppia ha voluto agire direttamente per vie legali, tutelandosi e mettendo a tacere notizie ritenute errate o false: “Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Dai su, mi sembra anche folle che dobbiamo dare spiegazioni. Vuole solo questo lui, attenzione che nessuno gli dà. Se torna in galera non dispiace a nessuno“, ha replicato Cristofoli a un altro utente su Instagram.

“Siamo in pace con la coscienza”

La compagna del capitano del Milan ha voluto far chiarezza sulle tante domande ricevute sui social: “Secondo voi una persona picchiata non denuncia? Non pensate che possa trattarsi di un altro? Siamo in pace con la coscienza, ci hanno già truffato abbastanza”. Oltre alla presunta aggressione, Cristofoli allontana anche le voci di un possibile tradimento: “Non ho nessuna corna, ci pensa l’avvocato a queste cose. Non sprechiamo tempo con nullità e falsità che usano il nostro nome per far funzionare delle notizie false”, condividendo poco dopo un post di 10 foto proprio con il compagno Hernandez e la figlia. E Corona? L’ex paparazzo, sul proprio profilo Instagram, si è limitato a ripubblicare nelle sue storie lo screen di un commento di Zoe Cristofoli invitando gli utenti a riguardare il secondo episodio di “Falsissimo”.