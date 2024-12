Un momento storico per il tennis maschile: il brasiliano Joao Lucas Reis da Silva è il primo tennista in attività ad aver fatto coming out. Sul suo profilo Instagram, l’atleta numero 367 del ranking Atp (un anno fa aveva raggiunto la posizione numero 204) ha pubblicato un post in compagnia del fidanzato vicino alle spiagge di Rio de Janeiro con la didascalia: “Buon compleanno, buona vita. Ti amo tantissimo“.

Reis da Silva diventa quindi il primo tennista in attività apertamente omosessuale. Lo statunitense Brian Vahaly svelò di essere omosessuale nel 2017, ma attese ben dieci anni dal proprio ritiro professionistico. L’ex tennista spiegò le ragioni dietro a questa scelta dichiarando: “Volevo evitare l’impatto di sponsor, fan, famiglia e amici. Nel circuito Atp si sentivano espressioni omofobe ogni settimana”.

Un caso simile a quello di Reis da Silva si verificò due anni fa, e questa volta si trattava di un tennista ancora in attività. Tuttavia, il coming out di Fabien Reboul, numero 54 nel ranking del doppio, rimase incompiuto. L’uomo aveva pubblicato una foto in cui baciava il collega e compagno di doppio Maxence Broville, con anche una didascalia che recitava: “Non mi sono innamorato di te, il tuo amore mi ha spinto a questo”. Il contenuto però sparì nel giro di poche ore, vendendo sostituito da un semplice virgolettato: “La gente può parlare, la gente può giudicare ma io continuerò a essere me stesso”. Pare evidente che l’omosessualità nel mondo del tennis e dello sport (ma non solo) resti ancora un tabù.