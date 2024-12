Il principale imputato nel processo per il tentato ricatto nei confronti della famiglia dell’ex campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, si è dichiarato colpevole durante la prima udienza del processo presso il tribunale distrettuale di Wuppertal.

“Lo ammetto. Sono stato io a fare questa m***a”, ha dichiarato il 53enne Yilmaz Tozturkan, complice dell’ex bodyguard della famiglia Markus Fritsche. “Per favore, dica alla famiglia che sono davvero dispiaciuto“, ha poi chiesto l’uomo rivolgendosi all’avvocato che rappresenta Corinna Schumacher, moglie dell’ex pilota. L’accusa afferma che il ricattatore aveva chiesto 15 milioni di euro – altrimenti le foto e i video privati della famiglia Schumacher sarebbero stati pubblicati sul dark web.

Yilmaz Tozturkan ha dichiarato di aver ricevuto due hard disk con immagini e video dal coimputato Fritsche, che ha lavorato come addetto alla sicurezza per la famiglia Schumacher. L’uomo ha sostenuto di essere entrato in possesso del materiale da un’infermiera. “Pensavo di poter guadagnare un po’ di soldi con la storia. La somma doveva essere divisa per tre. Doveva essere tra i 10 e i 15 milioni di euro. Ho scaricato i file e li ho copiati su quattro chiavette Usb. Ho chiesto a mio figlio di creare un indirizzo e-mail non rintracciabile“, ha raccontato Tozturkan.

L’uomo, che si trova ora in custodia, è accusato di tentata estorsione grave, gli altri due imputati di favoreggiamento. Uno dei due è proprio il figlio di Tozturkan, che a sua volta si è preso le proprie responsabilità: “Capisco il mio errore”, ha affermato il 30enne, spiegando di aver creato l’indirizzo e-mail di suo padre e di aver registrato un video della telefonata del genitore con un dipendente della famiglia Schumacher e di aver poi inviato l’e-mail. Il figlio ha dichiarato di aver scoperto solo dopo che si trattava di Michael Schumacher.

Il terzo imputato Markus Fritsche, colui che sarebbe la mente del piano, ha fatto leggere una dichiarazione al suo avvocato difensore dove ha ammesso di essere stato incaricato dalla famiglia di digitalizzare immagini, tra le altre cose. Nella deposizione, Fritsche ha affermato che, dopo aver finito il suo lavoro presso gli Schumacher, la sua stanza è stata messa a soqquadro e un disco rigido risultava scomparso. L’avvocato ha dichiarato che il suo cliente non ha nulla a che fare con la vicenda. Un portavoce della Procura ha detto che non sono state sequestrate solo 900 foto e quasi 600 video della famiglia, ma anche la cartella clinica digitalizzata di Michael Schumacher. Ovviamente, tutti questi dati sono considerati estremamente sensibili.