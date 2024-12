Sono stati ritrovati intorno alle 9 di martedì due dei tre dispersi nell’esplosione al sito Eni di Calenzano, vicino Firenze. Da quanto si apprende, sarebbero stati rinvenuti nell’area della pensilina della zona di carico. Salgono, dunque, a quattro le vittime accertate. Rimane da trovare un ultimo operaio, che ancora risulta disperso. Soltanto una delle vittime finora è stata identificata: si tratta dell’autotrasportatore 51enne Vincenzo Martinelli, originario di Napoli ma residente a Prato.

Il governatore toscano, Eugenio Giani, ha fatto sapere che ci sono ancora 14 persone in ospedale, di cui 2 gravi al Centro Grandi ustioni di Cisanello a Pisa: per loro la situazione è critica. La sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli, ha parlato con la moglie di uno dei due, Emiliano Braccini: “Ha superato la notte e ha ustioni su gran parte del corpo”.

Intanto in paese oggi una nuova giornata di lutto cittadino, dopo quella di ieri. Sono state annullate tutte le iniziative in programma. E domani sarà lutto regionale. “Quel luogo è inappropriato per le funzioni che lì vengono svolte – ha detto oggi Giani in Consiglio –. Capisco che c’è perché quando fu realizzato alla fine degli anni ’50 si prevedeva lì l’uscita e l’entrata dell’autostrada, era tutta aperta campagna, e si presentava appropriato, ma oggi no”. La seduta odierna si è aperta con un minuto di silenzio.

Al momento, si avanzano una serie di ipotesi su cosa avrebbe innescato lo scoppio, ma la Procura di Prato è naturalmente ancora al lavoro: per il momento s’indaga per omicidio colposo plurimo e si procede anche per i reati di lesioni colpose aggravate dalla violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per disastro colposo. Il procuratore capo, Luca Tescaroli, ha già nominato tre consulenti tecnici, esperti in incendi e in esplosioni, oltre a tre medici legali. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Firenze e della compagnia di Signa. Non è escluso che, nelle prossime ore, vengano ascoltati anche i sopravvissuti, tra gli operai presenti nella zona di carico delle cisterne e le decine di dipendenti delle ditte circostanti, le cui drammatiche testimonianze sono riportate oggi dai giornali.

Intanto il mondo del lavoro ha deciso di fermarsi: oggi almeno 500 lavoratori della raffineria Eni di Livorno hanno incrociato le braccia per due ore. Lo sciopero è stato indetto da Fim Fiom Uilm di Livorno e dal Coordinamento Rsu delle ditte dell’indotto: “Lo sgomento – dicono i sindacati – è per quei lavoratori e per le loro famiglie, questa è una guerra silenziosa che sembra non finire mai e suscita interesse sempre solo dopo tragedie come questa. La rabbia perché non si può morire lavorando”. E Cgil Firenze, Cisl Firenze Prato e Uil di Firenze hanno proclamato uno sciopero generale provinciale di 4 ore (a fine turno) per domani, con manifestazione che si terrà a Calenzano dalle 14.30 alle 16.30.