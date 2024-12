“Mi svegliavo di notte ed ero costretta ad avere rapporti sessuali senza consenso”. Ana Peleteiro, medaglia di bronzo Giochi Olimpici di Tokyo nel salto triplo, ha denunciato le molestie sessuali subite da parte di un ex fidanzato sui propri canali social: “Tutte le ragazze che vivono una relazione tossica, sappiano che si può uscirne. Scappate”.

La 29enne triplista spagnola, campionessa europea in caria, non ha rivelato il nome della persona che ha abusato di lei, ma si è soffermata sui momenti più complicati della storia che ha vissuto in un video su TikTok: “Ero cambiata, nel modo di vestire, di relazionarmi con gli altri, nei rapporti con la mia famiglia da cui dovevo essere distante. Subivo senza avere la forza di interrompere la relazione“. L’uomo la riempiva di minacce e ricatti: “Mi disse che se non avessimo fatto sesso quando voleva lui, il rapporto sarebbe peggiorato e che, dopo tutto, chi non mangiava a casa mangiava fuori. E se poi mi fosse stato infedele, non mi sarei dovuta sorprendere. E comunque sono rimasta“, ha ammesso Peleteiro.

Che poi ha aggiunto: “Quando siamo andati a vivere insieme mi ha detto che la cucina era solo mia. Che non si sarebbe occupato di nulla che avesse a che fare con la cucina e le faccende domestiche. Sentivo che dovevo ribellarmi, ma non riuscivo“, ha raccontato Peleteiro. Ribadendo un concetto: “Era come se qualcosa mi legasse a lui contro la mia volontà, forse la paura“.

La triplista ha quindi terminato il video rivolgendosi direttamente a tutte le donne: “Se ti identifichi con uno di questi segnali, per favore scappa. Non sarai mai felice e ti stanno facendo molto male. Prova ad andare in terapia perché uscire da una relazione con un narcisista è molto molto molto complicato, poiché riducono la tua autostima a meno venti. Con l‘aiuto e con le persone intorno a te che ti vogliono bene, puoi uscirne, ripartire da zero e vivere un amore vero, buono e bello”.