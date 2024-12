Nikola Jokic non si è accontentato di una prestazione da 56 punti (suo apice in carriera), 16 rimbalzi e 8 assist con 22/38 al tiro contro Washington. Il centro dei Denver Nuggets ha dato seguito all’incredibile performance dello scorso match mettendo a referto, questa notte ad Atlanta, 48 punti, 14 rimbalzi e 8 assist, diventando il primo cestista in grado di sommare 104 punti, 30 rimbalzi e 16 assist in due partite di fila, giocate nel giro di 24 ore. Nell’intera storia della NBA, i soli Wilt Chamberlain ed Elgin Baylor possono vantare due partite consecutive da almeno 45 punti, 10 rimbalzi e 5 assist.

Anche senza Jamal Murray, i Denver Nuggets hanno reagito alla peggior sconfitta della loro stagione asfaltando gli Atlanta Hawks, che si presentavano al match in un ottimo momento di forma (6 vittorie di fila). Ogni giocatore della squadra californiana ha dato il massimo, raggiungendo il +20 già nel corso del secondo quarto e il +30 nel terzo per non lasciare nessuna speranza di rimonta ai padroni di casa, ma quasi tutto il merito del successo va attribuito a un Nikola Jokic ancora una volta sensazionale.