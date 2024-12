Promessa mantenuta. Danilo Cataldi ha segnato il gol vittoria nella partita tra la sua Fiorentina e il Cagliari ha regalando l’ottavo successo consecutivo (eguagliando il record del 1960) alla squadra allenata da Palladino, oggi terza in classifica a parti punti con l’Inter. L’ex Lazio ha dedicato la rete all’amico e compagno di squadra Edoardo Bove, colto da un malore nella sfida di campionato del Franchi contro la formazione di Simone Inzaghi.

“Non è stato facile preparare questa partita” aveva dichiarato Cataldi che, dopo il gol con il Cagliari, ha gridato rivolgendosi alla telecamera: “Te l’avevo detto Edo”. Un gol per Bove che lo stava probabilmente guardando alla televisione. C’è infatti un retroscena che lo stesso ex Lazio ha svelato al termine del match contro i rossoblù: “É stato uno scherzo fra me e lui”. In verità, i due si erano messaggiati prima della partita e questa è stata la promessa fatta da Cataldi: “Gli ho detto che l’avrei messa sotto l’incrocio e lui mi ha risposto: ‘non ci credo’. Siamo contenti che lui sta bene e di questi tre punti che sono fondamentali. Oggi è andata bene, sono contento che il mio gol abbia portato i tre punti. Per noi era una partita fondamentale, sono stracontento perché la Fiorentina è li e se lo merita”. Una volta conclusa la partita, Cataldi ha poi pubblicato una storia su Instagram in cui ha mostrato la sua chat WhatsApp con Bove a conferma di quello che aveva dichiarato.