La Ferrari di Charles Leclerc è stata eliminata nelle Q2 del Gp di Abu Dhabi. Dopo la clamorosa eliminazione di Lewis Hamilton che ha piazzato solo il 18esimo tempo, il crono del monegasco è stato cancellato per track limits: scatterà dall’ultima casella nel Gp conclusivo della stagione a causa della penalità di 10 posizioni inflitta dopo le prime prove libere per il cambio del pacco batterie della sua monoposto. Va meglio l’altra Ferrari, quella dello spagnolo Carlos Sainz, che alla sua ultima presenza con la scuderia di Maranello si piazza terzo in griglia dietro alle due McLaren di Norris e Piastri, prima e seconda in una prima fila tutta arancione che sembra far tramontare ogni residua speranza per la Ferrari, indietro di 23 punti, di vincere almeno il titolo costruttori dopo l’assegnazione a Max Verstappen di quello piloti.

La griglia: Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche in 1.22.595, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Terzo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz. Quarto posto per la Haas di Nico Hulkenberg, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen. Sesto posto in griglia domani per l’Alpine di Pierre Gasly, seguito dalla Mercedes di George Russell e dall’Aston Martin di Fernando Alonso. Nono posto per la Sauber di Valterri Bottas e decimo per la Red Bull di Sergio Perez. Chrales Leclerc eliminato in Q2 ha fatto il 14esimo tempo ma partirà ultimo.