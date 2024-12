Era già tutto previsto. Che potesse andare così era quasi scontato. Quando a inizio novembre emerse che sarebbero stati spesi 9 milioni di euro per ospitare in un resort con spa per gli agenti impegnati nella gestione dei centri per il trattenimento dei migranti di Shëngjin e Gjadër, peraltro ancora vuoti a causa delle mancate convalide dei trasferimenti da parte dei giudici di Roma, le polemiche e le proteste dell’opposizione non erano mancate. Oggi viene confermato da una trasmissione tv albanese Piranjat le forze dell’ordine sono davvero poco impegnate e decisamente consapevoli di fare una vacanza più che lavorare.

“Ci pagano per fare i turisti”, con “colazione, cena e sauna, tutto gratis”, perché “paga il governo italiano” riferiscono ai giornalisti albanesi che con l’ausilio di una camera nascosta hanno intervistato alcuni agenti della polizia italiana in servizio al centro migranti di Shengjin e alloggiati in uno degli alberghi individuati dal ministero dell’Interno per ospitare le forze dell’ordine. Dichiarazioni carpite durante una sauna di uno degli hotel con spa. “Abbiamo visto Tirana, Scutari” e “Durazzo, bellissima”, raccontano i presunti agenti nel video, spiegando che “noi siamo la sicurezza per il centro migranti che stanno costruendo qua in Albania, perché noi abbiamo troppi immigrati”. E dove “non c’è nessuno perché se ne sono tornati in Italia, non è andato bene l’accordo, perdita di soldi”. Uno degli agenti, dopo aver spiegato che i migranti arrivati in barca vengono portati in Albania, dice: “Non c’è nessuno, ci siamo solo noi”. La sistemazione di poliziotti e carabinieri era stata anche oggetto di una polemica perché gli agenti penitenziari avrebbero dovuto essere ospitati in camere doppie in moduli prefabbricati all’interno del centro di Gjader: una disparità di trattamento che aveva provocato parecchi malumori da parte dei sindacati di categoria.

“Mentre gli italiani rinunciano a curarsi perché non possono permetterselo, il governo Meloni butta i soldi pubblici così” scrive su X l’esponente del Pd, Alessia Morani, postando il richiamo all’articolo di Repubblica che ha ripreso il video del programma. “Perché? Perché dobbiamo buttare via così i soldi degli italiani? Perché lasciare le forze dell’ordine in vacanza in Albania quando avremmo bisogno di personale nelle nostre periferie e nelle nostre stazioni? Ma davvero chi ha votato Giorgia Meloni può accettare in silenzio uno scandalo del genere?” scrive su X il leader di Iv Matteo Renzi. I due poliziotti nel video raccontano di ” essere venuti per lavoro, ma ci pagano per fare i turisti. “C’è stato un accordo per portare qui gli immigrati, noi dobbiamo monitorare i centri, ma sono vuoti. Perdita di soldi. Ieri siamo stati a Durazzo, bellissima. Poi Tirana, Scutari due giorni. Paga tutto il governo italiano”.