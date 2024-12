Un successo apparente. Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima gara della stagione, il pilota della Ferrari Charles Leclerc è riuscito a ottenere il miglior tempo davanti al rivale della McLaren Lando Norris, ma subirà una penalità di ben 10 posizioni in griglia. Il clamoroso colpo di scena della sessione che ha dato il via all’atto finale del Mondiale può influenzare in maniera significativa l’assegnazione del titolo costruttori, considerando che la McLaren gode di ben 21 punti di vantaggio in classifica sulla Rossa.

In 1.24.321 Leclerc ha preceduto di 0.221 Norris e le due Mercedes di Lewis Hamilton, terzo a 0.485, e George Russell, quarto a 0.844, ma la mazzata riguardante la penalità non ha certo contribuito a far crescere l’ottimismo nella scuderia di italiana. A causarla, la sostituzione del pacco batteria della Ferrari SF-24. Fin dai primi minuti della sessione si era intuito qualcosa di anomalo, con la vettura di Leclerc ferma ai box per mezzora, smontata e rimontata prima di permettere al monegasco di scendere in pista. Per il monegasco dunque, si prospetta un weekend molto complicato. Il sogno di tonare a vincere un Mondiale costruttori che manca dal 2008 pare sempre più un miraggio.

Ferrari campione se…

La Rossa vincerebbe il Mondiale costruttori in caso di doppietta Leclerc-Sainz con giro veloce di uno dei due e con le McLaren almeno al terzo-sesto posto o quarto-quinto. Se invece uno dei due ferraristi dovesse vincere e i due team arrivassero a pari punti, la spunterebbe la Ferrari per maggior numero di vittorie (attualmente il bilancio è in parità). Se una Rossa non dovesse trionfare, e in caso comunque di arrivo a pari punti, il titolo andrebbe alla McLaren per maggior numero di secondi posti (10-3). Norris e Leclerc, inoltre, sono in lotta anche per il secondo posto nel mondiale piloti: il britannico ha otto lunghezze di vantaggio (349-341).