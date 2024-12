La Ferrari va a caccia di un titolo costruttori che manca dal 2008. Max Verstappen è già stato eletto campione del mondo per il quarto anno consecutivo, ma di validi motivi per guardare l’ultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione, in programma ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, ce ne sono eccome. In primo piano, appunto, la lotta per il Mondiale costruttori tra McLaren e Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz (all’ultima gara sulla Rossa) proveranno a rovinare i piani delle monoposto papaya guidate da Lando Norris e Oscar Piastri. I punti ancora disponibili sono 44: la McLaren è in testa a quota 640, la Ferrari invece insegue a -21 (619). Ma per la Rossa la rimonta sarà un’impresa quasi impossibile: Leclerc, infatti, è stato penalizzato di 10 posizioni in griglia per la sostituzione del pacco batteria. Quindi scatterà dalle retrovie.

Ferrari campione se…

La Rossa vincerebbe il Mondiale costruttori in caso di doppietta Leclerc-Sainz con giro veloce di uno dei due e con le McLaren almeno al terzo-sesto posto o quarto-quinto. Se invece uno dei due ferraristi dovesse vincere e i due team arrivassero a pari punti, la spunterebbe la Ferrari per maggior numero di vittorie (attualmente il bilancio è in parità). Se una Rossa non dovesse trionfare, e in caso comunque di arrivo a pari punti, il titolo andrebbe alla McLaren per maggior numero di secondi posti (10-3). Norris e Leclerc, inoltre, sono in lotta anche per il secondo posto nel mondiale piloti: il britannico ha otto lunghezze di vantaggio (349-341).

GP di Abu Dhabi: il programma e dove vederlo

L’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi si potrà vedere tutto in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su SkyGo. Lo stesso programma è disponibile anche per gli abbonati alla piattaforma streaming Now. Discorso diverso invece per vedere il gran premio in chiaro: qualifiche e gara si potranno vedere anche su Tv8, ma in differita. Le qualifiche di sabato 7 dicembre si terranno alle ore 18:30, mentre la gara di domenica 8 dicembre alle ore 17.

Il programma

Venerdì 6 dicembre

ore 10:30 – prove libere 1 (diretta Sky e Now)

ore 14 – prove libere 2 (diretta Sky e Now)

Sabato 7 dicembre

ore 11.30 – prove libere 3 (diretta Sky e Now)

ore 14.1 – warm Up (diretta Sky e Now)

ore 15 – qualifiche (diretta Sky e Now – differita TV8 alle ore 18.30)

Domenica 8 dicembre

ore 14 – gara (diretta Sky e Now – differita TV8 alle ore 17)