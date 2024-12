Stefanos Tsitsipas sicuramente non è stato uno dei protagonisti sui campi da tennis nel 2024. Una stagione decisamente negativa per il greco, che non è riuscito neanche a qualificarsi per le ATP Finals di Torino, un fatto definito da lui stesso come “inaccettabile“. Sui propri profili social però, il finalista del Roland Garros 2021 continua a far parlare di sé, come è accaduto con il suo ultimo post su Instagram, dove non sono mancate le polemiche e anche le riflessioni sul periodo che sta vivendo il tennista.

Il greco ha postato un video in cui lo si vede guidare un’Aston Martin alla velocità di 276 km/h, nettamente fuori da ogni limite consentito. I suoi follower lo hanno ripreso, mostrandosi anche preoccupati per lo stato mentale di Tsitsipas. Al post è allegata una riflessione personale, dove il tennista racconta come gli ultimi mesi siano stati “una tempesta silenziosa di evoluzione”, parlando della bellezza della vita in quanto imprevedibile.

Il greco ha poi condiviso altri contenuti, come la mappa del Sud America in cui il Cile è stato sostituito con il tradizionale peperoncino messicano (polemiche anche qui). In seguito, Tsitsipas ha mostrato un cartone animato che racconta del rapporto di un figlio con genitori “narcisisti”, palese riferimento del tennista al padre Apostolos (suo ex allenatore con il quale pare aver rotto definitivamente) e alla madre Julia (ex tennista). “Il cambiamento non è necessariamente una cosa negativa. È un processo che richiede pazienza e impegno, anche se i risultati non lo mostrano subito. Confido che questi cambiamenti mi porteranno dove voglio essere”, ha concluso Tsitsipas.