Dopo aver vinto i primi due set – 7/6 6/2 – il greco Stefanos Tsitsipas cede tutti gli altri tre – 6/3, 6/2 e 6/4, al serbo Novak Djokovic che trionfa così sulla terra rossa del Roland Garros a Parigi. Il numero uno del ranking quindi con una rimonta che premia talento e carattere conquistando per la seconda volta in carriera il trofeo. Una sfida agguantata dopo una maratona durata 4 ore e 12′. Con questa vittoria Djokovic ha collezionato il 19esimo titolo il carriera in una prova del Grande Slam. Il fuoriclasse, reduce dalla vittoria in semifinale contro Rafael Nadal, deve mettere in campo tutta la sua classe per ottenere il secondo successo in carriera sulla terra parigina dopo quello del 2016. Con questo successo il numero 1 del mondo si porta a un solo titolo dalle 20 affermazioni in prove del Grande Slam di Roger Federer e Nadal. Tsitsipas, che ha perso da campione la sua prima finale in uno Slamsalirà al numero 4 del mondo.