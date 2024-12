Nuovo capitolo dello scontro tra George Russell e Max Verstappen, neo campione del mondo di Formula 1. “Max ha detto che avrebbe voluto sbattere la mia testa contro il muro”, è l’accusa del pilota Mercedes. Dopo il botta e risposta in Qatar (all’olandese è stata tolta la polpe position per aver ostacolato il britannico nel Q3), fatto che ha scatenato la dura reazione del pilota della Red Bull (“Ha perso il mio rispetto dopo quello che ha fatto in sala riunioni”) è arrivata la replica del pilota della Mercedes ad Abu Dhabi, nell’ultima gara della stagione.

Le parole di Russell – “Quello che stava facendo in pista a Losail era abbastanza chiaro. Stava andando troppo piano. Era sulla traiettoria e tutti noi avevamo delle regole da seguire e lui non le ha seguite. Trovo i suoi commenti piuttosto ironici quando esce e dice ‘Non so perché vuoi fregarmi così, sono così deluso da te. Non avrei dovuto nemmeno gareggiare con te domani nel GP Qatar, ti avrei lasciato passare, ma ora se devo farlo, farò di proposito di tutto per mettere la tua fott… testa nel muro’. Non capisco perché sia stato così tanto aggressivo e violento. Per me questo è inaccettabile, lui è andato oltre il limite e non lo accetterò, qualcuno deve tenere testa a un ragazzo come questo prima che la situazione vada fuori controllo”. Sono queste le parole di George Russell a Sky Sports, tornando sull’episodio che lo visto coinvolto con il pilota della Red Bull la scorsa settimana nel Gp del Qatar. “Non puoi mettere in dubbio le sue qualità di guida, ma non sa gestire le avversità -aggiunge Russell-. Ogni volta che gli è andato storto qualcosa, come a Jeddah e in Brasile nel 2021 e all’Hungaroring quest’anno, si scatena. Una volta schiantandosi con Lewis, l’altra contro la sua squadra. Quei commenti sono stati irrispettosi e inutili“. Ai media olandesi Verstappen ha negato di aver pronunciato queste parole.

L’ultimo atto del Mondiale 2024 – Tutto questo avviene a pochi giorni dal Gran Premio di Abu Dhabi, in programma domenica pomeriggio, l’ultimo atto del mondiale che assegnerà il titolo rimasto, quello costruttori, visto che la corona tra i piloti è rimasta, per il quarto anno consecutivo, sulla testa di Max Verstappen. A giocarsi il successo tra le scuderie saranno la McLaren e la Ferrari con il team inglese che ha 21 punti di vantaggio sulle Rosse di Maranello. Entrambe le scuderie attendono questo trionfo da tanto tempo e si giocheranno le loro carte fino alla fine.