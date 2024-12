Dopo aver vinto il Gp del Qatar, penultima gara del mondiale 2024 di Formula 1, il campione del mondo Max Verstappen si è sfogato pubblicamente contro George Russell. Il pilota della Red Bull non aveva digerito la penalità comminatagli dai Commissari FIA che gli ha fatto perdere la pole position in favore proprio del pilota Mercedes. Verstappen si è subito vendicato in pista, superando Russelll già alla prima curva e poi vincendo il Gran premio. Ma al termine della gara si è sfogato anche ai microfoni, svelando cosa è successo prima del via.

La penalità decisa per Verstappen è figlia delle pressioni fatte da George Russell sulla FIA quando entrambi, dopo le qualifiche, sono stati convocati dai Commissari F1 (a seguito delle lamentele via radio dello stesso Russell). Un comportamento che l’olandese non ha proprio compreso: “Il modo in cui l’altro pilota ha gestito le cose durante la riunione con gli steward ieri, onestamente, non aveva senso. Penso di avere molto rispetto per gli altri piloti, ma dopo la scorsa notte, ho decisamente perso il rispetto che avevo per lui. Ho trovato semplicemente ridicolo il modo in cui Russell ha ha fatto pressioni per farmi dare una penalità. Ero piuttosto in***zato con lui“, ha infatti dichiarato Verstappen ai microfoni di Viaplay.

In conferenza stampa, l’olandese ha aggiunto: “Sono stato nella sala riunioni (dei Commissari FIA, ndr) molte volte, non ho mai visto nessuno urlare in modo così violento, e poi ho perso tutto il rispetto che avevo per lui”. Infine, un altro affondo di Verstappen: “Davanti alla telecamera è molto ragionevole, ma fuori è una persona completamente diversa. Non lo sopporto, allora è meglio che se ne vada a fa***lo. Non voglio più avere niente a che fare con lui”.